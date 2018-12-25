İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tecrit edildi, biz fırsatı değerlendiremedik

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis'te yaptığı konuşmada ABD'nin uluslararası toplumda tecrit edildiğini, ülkesinin ise bu fırsatı değerlendiremediğini söyledi.
Hasan Ruhani buna gerekçe olarak, İran'da "yolsuzluk ve adam kayırmacılığın en üst düzeye çıkmış olmasını" gösterdi.
Ruhani bu açıklamaları, ülkesinin 2019 yılı bütçesini (Yaklaşık 4,7 trilyon İran Riyali - resmi olmayan Dolar/Riyal kuru ile 47 milyar dolar) Meclis'e sunarken yaptı.
Tahran yönetimi bu bütçe ile ABD'nin yaptırımları sonrası ülke ekonomisinin "ayakta kalmasını" hedefliyor.
Hasan Ruhani konuşmasında ABD'yi, yaptırımlarla "ülkesine savaş açmakla" ve "İran'ın İslami sistemine diz çöktürmeye çalışmakla" suçladı.
Ruhani, "Amerika başarısız olacak ama kuşkusuz bu yaptırımlar hem insanların yaşamlarını hem de ülkenin kalkınmasını ve ekonomik gelişimini etkileyecektir" dedi.
İran Cumhurbaşkanı yaptırımlara karşı bankacılık, vergi sistemi ve ekonomik altyapının geliştirilmesi, petrol endüstrisinin de güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
"İran ekonomisi eğer petrole daha az bağımlı olsaydı ABD'nin yaptırımlarının etkisi daha az olurdu" diyen Ruhani, Ağustos ayında da yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için özel bir mahkeme kurmuştu.
İran'da Mart 2019'da kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 20 zam yapılacak.
Bütçenin 14 milyar riyallik kısmı ile, düşük gelirli kesim için gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar sübvanse edilecek.
Yetkililer, bütçe planının devlet yardımları ile düşük gelirli kesime ucuz gıda ve ilaç gibi temel tüketim malları sağlanmasını hedeflediğini söylüyor.
ABD Başkanı Donald Trump 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Yaptırımların ilk dilimi 7 Ağustos'ta, ikincisi ise 5 Kasım'da devreye girdi.
Söz konusu yaptırımlar, petrol satışlarını ve daha genel olarak enerji sektörünü, deniz taşımacılığını, bankacılığı, sigorta ve benzeri İran ekonomisine en çok zarar verebilecek sektörleri hedefliyor.
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