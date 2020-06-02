İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD 83 milyon İranlının sağlığını rehin aldı"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Finlandiya'nın ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını kınamasını isteyen Ruhani, "ABD, Kovid-19 şartlarında ilaçların ve zaruri maddelerin gelişini engelleyerek 83 milyon İranlının sağlığını rehin aldı." dedi.
Nükleer anlaşmanın uygulanmasının çok yönlü politikalar için iyi bir kazanım olduğunu ve ABD'nin tek yönlü ayrılmasıyla anlaşmanın sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ruhani, şöyle devam etti:
"Ne yazık ki ABD'liler hiçbir aşamada iyi niyet göstermediler. Kovid-19 şartlarında bile İran'a karşı yaptırımları ve ekonomik baskıları uygulamaya devam ettiler. ABD'liler bu yolun kendilerine fayda sağlamayacağını anlamalıdır. Nükleer anlaşmanın çökmesi herkesin zararınadır."
İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğine devam ettiğini ve nükleer faaliyetleri UAEA müfettişlerinin gözetiminde yürüttüğünü aktaran Ruhani, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki 11 maddelik taahhütleri uygulaması halinde kendilerinin de anlaşmaya bağlı kalacaklarını ifade etti.
Ruhani, INSTEX ve İsviçre'nin kurduğu mali kanalların etkili olamadığını söyleyerek, bu kanalların daha aktif hale gelmesi için AB'nin adım atmasını istedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de nükleer anlaşmanın korunması için çaba göstermeye devam edeceklerini ve bu anlaşmanın tüm taraflarca uygulanması gerektiğini kaydetti.
Niinistö, ayrıca Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a kredi vermesini desteklediklerini ve INSTEX'e katılmaya hazır olduklarını ifade etti.
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