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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi: Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail-Filistin açıklaması

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek, "Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez. Şu an tüm öncelik işgalci siyonist rejimin Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının engellenmesidir." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:47
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi: Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez
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        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Filistin'deki insani durumun ele alındığı ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve savaş suçlarının engellenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

        "SİVİLLERİ FOSFOR BOMBALARI İLE HEDEF ALARAK SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

        Reisi, İsrail'in Gazze'de kadın ve çocukları hedef alarak savaş suçu işlediğini belirterek, "70 yıldır Filistinlileri hedef alan siyonist rejim bir kez daha tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederek kuşatma altında olan Gazze halkının suyunu, elektriğini ve yakıtını keserek en temel insani ihtiyaçların ulaşımını engelliyor. Sivilleri fosfor bombaları ile hedef alarak savaş suçu işliyor" ifadelerini kullandı.

        "İSRAİL'İN EYLEMLERİ NAZİLERİ HATIRLATIYOR"

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirten Reisi, "İsrail'in eylemleri Nazileri hatırlatıyor. Siyonist İsrail rejimi aldığı yenilgiyi telafi etmek adına savaş suçu işlemeye devam ediyor ve bu durum bölgedeki olayları büyütecektir. Acil bir şekilde İsrail, Gazze'de sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları durdurmalıdır. Gazze halkının yerinden edilerek göçe zorlanmasının ne gerçeklik yanı var ne de uluslararası hukuka uygunluğu. Filistinli direniş grupları ve tüm dünya bu cinayetler karşısında duracaktır" dedi.

        "MAZLUM VE ZALİMİN YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"

        Batı'nın Filistinlileri zalim ve İsraillileri mazlum göstermeye çalıştığını vurgulayan Reisi, "Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez. Şu an tüm öncelik işgalci siyonist rejimin Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının engellenmesidir. Uluslararası kurumlar ve Batılı ülkeler bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Gazze'de sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların sona ermesi, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze'ye yeniden su akışının, elektriğin ve temel ihtiyaçların sağlanması krizin bölgeye yayılmaması için gerekli atılacak adımlardır. Her saat ve dakika İsrail rejiminin cinayetlerinin durdurulması ve savaşın bölgeye yayılmaması için önemli" ifadelerini kullandı.

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