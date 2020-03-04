04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Cumhurbaşkanı koronavirüsle ilgili açıklama yaptı: (2)
- "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi talimatı verildi" - "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için halkın ihtiyaç duyduğu gıda ve sağlık malzemelerine ABD tarafından yaptırım uygulandığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ruhani, ülkede bazı kişilerin kar elde etmek için ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını söyledi.
"Bunlar halkın canıyla oynayan gruplardır. Hükümet, halkın sağlığının bekçisi olarak görevini yerine getirecektir." diyen Ruhani, ülkedeki salgının boyutunun gizlendiği iddialarına ilişkin, "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi talimatı verildi." ifadelerini kullandı.
- "ABD ilaç yaptırımlarını kaldırsın"
İran'a salgınla mücadelede yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür eden Ruhani, şöyle devam etti:
"Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın."
- "Mümkün olan en kısa sürede ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum"
Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alış veriş ve bankacılık işlemlerinin de elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Ülkedeki herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, devlet televizyonundan halkın endişesini artıracak programlar yerine eğlence programları yayınlamasını talep etti.
Ruhani ayrıca ülkedeki bilim insanları ve sanatçılardan da sosyal medya üzerinden halkın ruh halini değiştirecek faaliyetlerde bulunmasını istedi.
Sağlık personelinin zor şartlar altında fedakarca görev yaptığını belirterek, onlara teşekkür eden Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa süre ve en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
,Bilal Güler
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