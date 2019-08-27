27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Konseyi'nde çalışan İran vatandaşı Aras Amiri ve İran-İngiltere çift vatandaşlığı olan Anousheh Ashouri, İran hükümeti tarafından ulusal güvenlik ve ajanlık suçlamalarından uzun zamanlı hapis cezasına mahkum edildi.
Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan İngiltere Konseyi çalışanı İran vatandaşı Aras Amiri,2018 yılında ailesini ziyaret etmek için gittiği İran'da tutuklandı. Bugün yapılan basın açıklamasında, İran hükümeti Amiri'yi 10 senelik hapis cezasına mahkum etti.
Basın sözcüsünün açıklamasına göre ajanlık suçundan hakkında hüküm verilen başka bir kadın daha vardı. İran-İngiltere çift vatandaşı Anousheh Ashouri için, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile beraber çalışma suçlamasından 12 sene hapis cezası verildi.
Basın sözcüsünün yaptığı açıklamada Ali Johari isimli bir adamın da İran'da yürütülen bir projenin detaylarını başka ülkelere vermesi suçlamasıyla 12 senelik hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi.
Mahkeme kararları geçtiğimiz haftalardaki İngiltere ve İran arasındaki petrol tankeri geriliminin tam üzerine geldi. 4 Temmuz günü İran'a ait bir tanker İngiltere'nin Cebelitarık'taki denizaşırı bölgesinde yakalanması ve İran'ın Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ederek Suriye'ye petrol taşıma şüphesinden dolayı iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.
Yaşanan bu gerilim çözülmüş olsa da 19 Temmuz'da İngiltere bayrağı taşıyan tanker, İran tarafından Körfez Denizi'nde uluslararası deniz kurallarını ihlal etme suçundan yakalandı.
İki ülke arasındaki gerilim, 2016 yılında İran otoriteleri tarafından Tahran'dan ayrılmak üzereyken tutuklanan İran-İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in tutuklanmasından beri devam ediyor.
Thomson Reuters Vakfı'nda çalışan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İran hükümetini devirme suçlamasıyla 5 senelik hapis cezasına çarptırıldı.
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