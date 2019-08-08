08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin ( FIFA) İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrılarını reddetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Başsavcı Muntazeri, başkent Tahran'daki Harezmi Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik stadyuma giriş yasağıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.
Muntazeri, FIFA'nın ısrarlarının ardında İran'ın düşmanlarının ülkeye kültürel nüfuz çabaları olduğunu savunarak, "Elimizdeki kesin istihbarat, düşmanların çeşitli alanlarda ve çeşitli araçlarla gençlerimize, insanlarımıza, kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza şiddetli şekilde saldırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
HÜKÜMET YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTİYOR
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hükümetin kadınların stadyumlara alınmasını desteklediğini belirterek, "Hükümet, kadınların stadyumlarda bulunması konusunda hemfikir. Bu konuda hiçbir yasal engel bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.
Cüneydi, kadınların stadyumlara girişine izin verilmesi için yasama, yürütme ve yargı organlarının koordinasyon halinde karar alması gerektiğini söylemişti.
İRAN MÜSABAKALARDAN MEN EDİLME RİSKİ TAŞIYOR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın en geç 15 Temmuz'a kadar kadınların da maçlara girebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmasını talep etmişti.
Infantino, "İran, kadınların müsabakaları stadyumlarda izlemesine izin vermeli çünkü FIFA tüzüklerinde belirtilen en temel ilkeler çerçevesinde bunu sağlama sorumluluğumuz var." demişti.
İran'ın eylülde başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kadar yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.
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