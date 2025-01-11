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        Haberler Dünya İran: Basra Körfezi'ne komşu bir ülkenin istihbarat servisiyle bağlantılı 'casusluk şebekesi' yakalandı | Dış Haberler

        İran: Basra Körfezi'ne komşu bir ülkenin istihbarat servisiyle bağlantılı 'casusluk şebekesi' yakalandı

        İran'ın Huzistan eyaletinde Basra Körfezi'ne komşu bir ülkenin istihbarat servisi ile bağlantılı bir "casusluk şebekesinin" yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:50
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        İran: Komşu bir ülkenin casusluk servisini yakaladık
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        İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat birimleri Huzistan eyaletinde bir casusluk ağını çökertti.

        “Basra Körfezine komşu bir ülkenin istihbarat servisi ile bağlantılı” olduğu ileri sürülen söz konusu gruba üye kişilerin eyaletteki hassas merkezlere ilişin bilgi toplarken yakalandığı aktarıldı.

        Konunun yargıya intikal ettirildiği bilgisi paylaşılırken grubun kaç kişiden oluştuğu ya da hangi ülke ile bağlantılı olduğu hakkında paylaşımda bulunulmadı.

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