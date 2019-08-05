İran Basra Körfezi'nde 'yabancı bir tankere daha el koydu'

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, tankerin Arap ülkelerine "kaçak petrol" götürdüğünü iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre, Basra Körfezi'ndeki Farsi Adası açıklarında durdurulan tankerdeki 7 kişi gözaltına alındı, tanker yakınlardaki Buşehr Limanı'na çekildi.
Lübnan'ın İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen El Mayadin televizyonu da, tankere Çarşamba günü el konulduğunu duyurdu.
Fars Haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Ramazan Zirahi'nin "Devrim Muhafızları donanması, Arap ülkelerine petrol kaçaklığı yapan yabancı bir petrol tankerine Körfez'de el koydu" dediğini, tankerde 700 bin litre benzin olduğunu yazdı.
İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansı da tankerin 31 Temmuz'da durdurulduğunu, içindeki 700 bin litre benzinin İran Ulusal Petrol Dağıtım Şirketi'nin Buşehr'deki birimine teslim edildiğini yazdı.
Tankerin hangi ülkeye ait olduğu ya da hangi ülke bayrağı taşıdığını, gözaltına alınan 7 çalışanın hangi ülke vatandaşları olduğu da bilinmiyor. Tanker için kayıp başvurusu da yapılmamıştı.
Haber, Zirahi'nin sözlerine bu sabah İran'daki haber ajanslarında ve İngilizce yayın yapan Press TV'de yer verilmesiyle duyuldu:
"Devrim Muhafızları donanması her zamanki gibi görevine devam ediyor. Elindeki tüm istihbaratı kullanarak ulusal çıkarlarımızı tüm gücüyle korumaya devam edecek ve bu önemli görevi yerine getirirken bir an bile tereddüt etmeyecektir."
İran, Körfez'de petrol kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez yabancı bir tankere el koyuyor.
13 Temmuz'da da Panama bandralı bir petrol tankerine aynı gerekçeyle el koymuştu.
Temmuz ayında İran, İngiliz bandralı Stena Impero adlı gemiyi de, balıkçı teknesini tehlikeye attığı gerekçesiyle durdurmuştu.
Stena Impero'nu alıkonulması, İngiliz ordusunun, Cebelitarık açıklarında Grace 1 adlı İran tankerine 4 Temmuz'da el koymasını izliyor. Tanker, AB ambargolarını ihlal ederek Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulmuştu.
İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt, Grace 1 tankerinin yasal bir şekilde alıkonulduğunu söylerken, İran bunu "korsanlık" olarak tanımlamış ve misilleme olarak İngiliz tankerlerini alıkoyma tehdidinde bulunmuştu.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Temmuz ortasında İran donanmasına bağlı hücum botların BP'nin işlettiği tankerin yolunu kesmeye çalıştığını ancak İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisinin müdahalesi sonucu İran botlarının tankerden uzaklaştığını açıklamıştı.
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