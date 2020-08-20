İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu!

İran, Pazartesi günü İran karasularına giren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el konulduğunu ve mürettebatın tutuklandığı açıkladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."