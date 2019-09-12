Avustralyalı çift Jolie King ve Mark Firkin, turizm için gittikleri İran'ın başkenti Tahran'da 10 hafta önce tutuklandı ve siyasi mahkumların kaldığı Evin Hapishanesi'nde tutuluyor.

Avustralya vatandaşlığı dışında İngiliz vatandaşlığı da olan Jolie King ve erkek arkadaşı Mark Firkin, 2017 yılında çıktıkları dünya seyahati maceralarını kaydedip bloglarında paylaşıyordu. Çiftin İran'da tutuklanmış olması diplomatik gerekçeler dolayısıyla gizli tutulmaya çalışılmasına rağmen, dün gece Avustralya sosyal medyasında blogerların tutuklandığı haberi bir anda yayıldı.

Tutuklanan bloger çift dışında, üçüncü bir Avustralyalı vatandaşın da Evin Hapishanesi'nde hücre hapsinde tutulduğu öğrenildi. Cambridge Üniversitesi mezunu akademisyen geçen sene İran'da tutuklanmadan önce Avustralya Üniversitesi'nde ders veriyordu. Hakkındaki suçlamalar bilinmemekle beraber, 10 sene hapis cezasına mahkum edildiği biliniyor.

Çarşamba günü Avustralyalı üç vatandaşın İran'da tutuklanması haberi halk tarafından yeni duyulmasına rağmen, Avustralya hükümeti tutuklu olan üç vatandaşı için tutuklandıkları zamandan bu yana İran hükümeti ile anlaşmaya varmaya çalışıyordu. İngiliz vatandaşlığı olan Jolie King'in de erkek arkadaşı gibi Avustralya pasaportunu kullandığı düşünülüyor.

Çiftin aileleri yayınladıkları bildiride, "Mark ve Jolie'yi en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde evlerinde görmeyi diliyoruz." yazdı. Daha fazla açıklama yapmak istemediklerini ve özel hayatlarına saygı duyulmasını istediklerini belirttiler.

Farsça yayın yapan Manoto TV'de editör olan Pouria Zeraati, Twitter'daki paylaşımında bloger çiftin tutuklanma sebebinin İran'ın başkenti Tahran'a yakın alanlarda drone kullanarak çekim yapmaları olduğunu yazdı.

Çiftin Tahran'daki Jajrood çevresindeki askeri alanda kamp yaptığı öngörülüyor.

Çift seyahatleri boyunca çektikleri videoları Youtube ve Instagram hesaplarında yayınlıyordu. Şu ana kadar yayınladıkları çoğu videonun çekimi sırasında da drone kullandıkları anlaşılıyor.

Editör Pouria Zeraati'i "Ailenin yaptığı açıklamaya göre, Jolie King ve nişanlısı Mark Firkin İran'da lisansız bir şekilde drone kullanılamayacağını bilmiyordu." dedi. "Davadan henüz bir karar çıkmış değil, fakat İran bu iki kişiyi tutarak ne yapmayı planlıyor belli değil. Sonuçta istihbarat servisinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi." diye sözlerine devam etti.

Arabalarına monte ettikleri mobil bir evle Avustralya'dan yola çıkan çift, Endonezya, Malezya'dan güneydoğu Asya'ya ve Hindistan ve Pakistan'a gitti. Sosyal medya hesaplarında haftada bir kez seyahatleri ile ilgili video paylaşan çifti, kendilerinden bir süre ses çıkmayınca takipçileri merak etti. Sosyal medyadaki son paylaşımları, 26 Haziran'da Kırgızistan'ın Naryn bölgesinden yaptıkları paylaşımdı. Sosyal medyada aktif oldukları son gün ise 30 Haziran olarak belirlendi. O günden sonra takipçileri ve aileleri çiftin güvende olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Evin Hapishanesi'nde tutuklu olan üçüncü Avustralyalı hakkında ise çok az bilgi var. Onun da Avustralya-İngiliz vatandaşı olduğu, Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gördüğü ve Melbourne'da bir üniversite ders verdiği biliniyor. Akademisyen kadının geçen sene İran'da tutuklandığı biliniyor.

Avustralya hükümeti tarafından verilen turizm tavsiyelerinde, İran'a gitmek isteyen turistlerin, Avustralyalılar dahil, tutuklanma riski olduğunu, ve eğer tutuklanırlarsa kendilerini kurmanın garantisini veremeyeceklerini, ve kendileri için yasal temsil sağlayamayacaklarını söylüyor.

Verilen tavsiyede askeri ve nükleer alanları ziyaret etmemeleri ve özellikle bu bölgelere girilmemesi gereken alanlar olduğuna dair hiçbir işaret koyulmadığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, İran'ın uluslararası kanunları takip etmesini ve son yıllarda İran'da tutuklanan insanların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Tutuklamalarla ilgili İran'dan henüz bir açıklama gelmezken, Tahran'dan bir kaynağa göre yabancı ülkelerde tutulan İranlı tutukluların geri verilmesi şartı ile İran'da tutuklu olan yabancı vatandaşların serbest bırakılmasına sıcak baktığı düşünülüyor.

Avustralya ve İran arasındaki ilişkiler diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman oldukça güçlü. Diğer Batılı ülkeler İran'ı yalnız bırakma politikasına gittikleri zaman, Avustralya İran ile olan diplomatik ilişkilerine devam etti. Fakat Ağustos ayında, Avustralya başbakanı Scott Morrison Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimden dolayı, İran'ın yabancı bayraklı gemilere el koymasının Avustralya'nın çıkarlarına ters düştüğünü belirtti.