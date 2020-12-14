İran'dan Almanya ve Fransa'ya suçlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idamını kınayan açıklamalarına sert tepki göstererek, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin teröre destek verdiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Zem'in idamına gösterdikleri tepki nedeniyle bakanlığa çağrılan Almanya ve Fransa'nın Tahran büyükelçileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hatibzade, büyükelçilere "Avrupa Birliği ve iki Avrupa ülkesinin bilinen terör unsurlarını destekleyen açıklamalarına" ve "bazı Avrupa ülkelerinin terör unsurlarına maddi ve manevi desteğine" dair Tahran yönetiminin şiddetli ve açık itirazının iletildiğini kaydetti.
İki ülke temsilcisine söz konusu "terörist gruplarının" İsrail ve batılı istihbarat servisleri ile bağlantı içerisinde olduğunu belirten Hatibzade, bu grupların İran aleyhine faaliyetler yürüttüğünün aktarıldığını ifade etti.
Hatibzade, Ruhullah Zem'in, Fransız istihbaratı ve Mossad ile yakın ilişki kurduğunu iddia ederek, "Hangi tanıma göre, bir gazeteci askeri bilgiler dahil olmak üzere hassas ulusal bilgileri kapsamlı bir şekilde toplar ve belirli ülkelerin istihbarat servislerinin kullanımına sunar?" diye konuştu.
Fransız yetkililerin Zem'in İran karşıtı faaliyetlerinden haberdar olduğunu savunan ve Avrupa ülkelerini terörizm konusunda çifte standartlı olmakla itham eden Hatibzade, “Bazı Avrupa ülkeleri yıllardır Halkın Münafıkları (Mücahitleri) Örgütü'nden (HMÖ) El-Ahvaziye Örgütü'ne kadar teröristlerin sığınağı olmuştur. Bu utanç onlara yeter.” dedi.
Hatibzade, "Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın İran halkından ve terör kurbanı ailelerden özür dilemek ve bu eylemlerdeki kendi paylarını kabul etmek yerine, suç unsurlarını desteklemeleri şiddetle kınanmaktadır. Bu nedenle ikiyüzlü açıklamaları İran hükümeti ve halkının nezdinde en düşük değere dahi sahip değildir." ifadelerini kullandı.
İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem'in cumartesi günü idam edilmesinin ardından AB ve Fransa olayı kınamıştı.
Bunun üzerine, Fransa ve AB'nin dönem başkanı Almanya'nın Tahran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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