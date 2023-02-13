İran, Adıyaman'da sahra hastanesi kurdu

AA

İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde 56 kişilik ekiple, depremzedelere hizmet vermeye başladı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti'nde İran tarafından sahra hastanesi kuruldu. İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık İdaresi Komutanı Dr. Habib Sadr, AA muhabirine, "50 yataklı sahra hastanesiyle yardım için buraya geldik. İnşallah bu büyük deprem faciasının yaralarını birlikte saracağız" dedi.

AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM ODASI Sahra hastanesinde bir röntgen cihazı, ameliyat odası, laboratuvar, eczane ve 5 kişilik yoğun bakım odası olduğunu anlatan Sadr, burada 56 kişilik doktor, hemşire ve teknisyen ekibiyle çalıştıklarını kaydetti.

"ENFEKSİYON HASTALIKLARI ŞİMDİ FAZLALAŞIYOR" Hastanede hafif yaralı olanlara müdahale ettiklerini belirten Sadr, "En mühimi çocuklar. Enfeksiyon hastalıkları şimdi fazlalaşıyor. Onları tedavi ettik. Bu acı İran milletinin acısı. Biz kardeş milletleriz ve ne zaman ihtiyaç olsa biz burada yardımcı olacağız" diye konuştu.