İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı

AA

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal dün, ABD'nin, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğunu duyurmuştu.