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İran, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının iç işlerine müdahale olduğunu açıkladı

İran, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'da hükümet karşıtı protestoları desteklemesinin Tahran'ın iç işlerine müdahale olduğunu ve bunu reddettiklerini söyledi.

16.10.2022 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
İran, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının iç işlerine müdahale olduğunu açıkladı
İran: Biden'ın açıklamaları iç işlerimize müdahale
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HABERTURK.COM

İran, ABD Başkanı Biden'ın Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestoları, "İran'daki uyanış beni sersemletti. Bunun susturulabileceğini sanmıyorum" diyerek desteklemesinin ardından bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden
İran'daki "uyanışın" uzun süre susturulamayacağını söyledi
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Biden, "İran'daki uyanış beni sersemletti. Bunun susturulabileceğini sanmıyorum" dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Son günlerde ABD hükümeti ve yetkilileri, çeşitli bahanelerle ve ellerinden gelen her şekilde İran'daki huzursuzluğu umutsuzca alevlendirmeye çalıştılar ve ülkemizdeki ayaklanmaları, şiddetin yaratılmasını desteklediler" dedi.

Kanaani, Başkan Biden'ın hükümete protestoları desteklemesinin Tahran'ın iç iş müdahalelerine olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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