İran: Biden'ın açıklamaları iç işlerimize müdahale

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İran, ABD Başkanı Biden'ın Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestoları, "İran'daki uyanış beni sersemletti. Bunun susturulabileceğini sanmıyorum" diyerek desteklemesinin ardından bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Son günlerde ABD hükümeti ve yetkilileri, çeşitli bahanelerle ve ellerinden gelen her şekilde İran'daki huzursuzluğu umutsuzca alevlendirmeye çalıştılar ve ülkemizdeki ayaklanmaları, şiddetin yaratılmasını desteklediler" dedi.

Kanaani, Başkan Biden'ın hükümete protestoları desteklemesinin Tahran'ın iç iş müdahalelerine olduğunu ifade etti.