İran: ABD ateşkes istediği mesajını bize iletti

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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Abdullahiyan, başkent Tahran’da basına yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Bağdat ziyaretinde çelik yelek giymesine ilişkin, “ABD’nin bölgedeki gerçek rolü budur.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin kendilerine Filistin'deki duruma ilişkin mesaj gönderdiğini belirten Abdullahiyan, “ABDliler son üç günde bize, ateşkes istediklerini ve bu konuda adımlar attıklarını belirten mesaj gönderdiler ama fiiliyatta yalnızca Gazze'de toplu katliamı ve soykırımı destekliyorlar.” ifadelerinde bulundu.

İranlı Bakan, “Amerika'nın bir an önce politikasını değiştirmesini ve işgalci tarafa destek vermemesini umuyoruz.” diye konuştu.

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