Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

İran "ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği" iddiasını yalanladı

İran, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiğine dair iddiaları yalanladı.

19.08.2020 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
İran
AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için Taliban'a para teklif ettiğine ilişkin ABD medyasında yer alan iddialara cevap verdi.

ABD'nin CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayanarak ortaya attığı iddianın, Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlığını örtbas etmek amacıyla ileri sürüldüğünü ifade eden Hatibzade, "ABD yönetimi, Afganistan'da öldürülen Amerikan askerlerinin ailelerine bir açıklama yapamadığı için medyada oluşturduğu havayla Afganistan'daki hesaplama hatasını örtbas etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD askerlerinin ülkelerinden binlerce mil uzakta Beyaz Saray'ın hatalı politikaları yüzünden kan döktüğünü söyleyen Hatibzade, "ABD'nin başkalarını suçlamak yerine sorumlu davranarak Afganistan'da facialara yol açan varlığını sona erdirmesi gerektiğini" dile getirdi.

CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırarak iki gün önce yayınladığı haberde, yabancı bir ülkenin Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için para teklif ettiği iddia edilmişti.

Söz konusu para teklifinin geçen yıl Amerikan askerlerinin hedef alındığı 6 saldırıyla ilgili olduğunun vurgulandığı haberde, belgelerde bu ülkenin adının zikredilmediği ancak CNN'e konuşan kaynakların, bu ülkenin İran olduğuna işaret ettiği aktarılmıştı.

New York Times gazetesi de 26 Haziran'da ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiğini iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Anlattıkları kan dondurdu... 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağı parçaladı
Anlattıkları kan dondurdu... 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağı parçaladı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne 'maske' yumruğu
Seyir halindeki otobüsün şoförüne 'maske' yumruğu
Manisa'da ilginç olay! 'Buraya bir cisim düştü'
Manisa'da ilginç olay! 'Buraya bir cisim düştü'
Nüfusu şaşırtıyor... İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü
Nüfusu şaşırtıyor... İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi "İsrail" açıklaması sonrası görevden alındı
Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak
Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak
Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine denetim - ERZURUM
Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine denetim - ERZURUM
Kuşadası'nda 8 tur aracına ceza uygulandı - AYDIN
Kuşadası'nda 8 tur aracına ceza uygulandı - AYDIN

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X