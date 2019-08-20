İran'a ait petrol tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait petrol tankeri, bırakılmasının ardından Cebelitarık'tan ayrıldı. Tankerin Akdeniz'e doğru çok yavaş ilerlediği ve nereye gittiğinin bilinmediği bildiriliyor.
Cebalitarık yetkilileri Pazar günü ABD'nin gemiye el konulması talebini bir kez daha reddetmişlerdi.
Bu karara gerekçe olarak ise İran Devrim Muhazafızları'nın "AB'nin terör örgütleri listesinde olmaması" gösterilmişti.
Geminin Grace 1 olan adı Adrian Darya-1 olarak değiştirildi, gönderine de yeniden İran bayrağı çekildi.
2,1 milyon varil petrolün bulunduğu gemiye, Suriye'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği'nin (AB) bu ülkeye yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle el konulmuştu.
İran geminin Suriye'ye gittiği iddialarını reddediyor.
Cebelitarık yetkilileri ise İran'dan, geminin Suriye'ye gitmeyeceği yönünde güvence aldıklarını söylemişlerdi.
İran gemiye el konulmasının "yasadışı" olduğunu vurgulamış ve 19 Temmuz'da Hürmüz Körfezi'nde İngiltere bandıralı Stena Impero adlı gemiye el koymuştu.
Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.
2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıkmış ve İngiliz yönetimini tercih etmişlerdi.
İngiltere'deki Brexit referandumunda Cebelitarıklıların yüzde 96'sı AB'de kalma yönünde oy kullanmışlardı.
Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.
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