Çin'den getirilen aşılar için İran'dan ''rekor'' yorumu

AA

İranlı yetkili, Çin üretimi Sinopharm aşılarının başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığına teslim edildiğini söyledi.

Covid-19 aşısı temin etmekte uzun süre sıkıntı yaşayan İran, son haftalarda bu konudaki çabalarını artırdı. Çin'den 19 Ağustos'ta 1 milyon 100 bin doz aşının teslim alındığını duyuran Tahran yönetimi dün de Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz aşının ülkeye getirildiğini açıklamıştı.

YAPTIRIMLAR VE HAMANEY'İN YASAK KARARI AŞI TEMİNİNDE SIKINTILARA SEBEP OLDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 28 milyon 704 bin 893 doz aşı uygulandı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.