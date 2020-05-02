Irak’taki KYB ve Goran Hareketi'nden Süleymaniye ve Halepçe’de "öz yönetim" talebi

AA

KYB Parti üyesi Geyyath Surçi, KYB, Goran Hareketi ve bazı İslami partilerin Süleymaniye Vilayet Meclisi üyelerinin bir araya gelerek aldığı kararı, basın açıklamasıyla duyurdu.

Surçi, Süleymaniye ve Halepçe’nin idari ve mali olarak öz yönetim statüsüne kavuşturulması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) talep yazısı gönderdiklerini söyledi.

Talepte bulundukları öz yönetimin IKBY’nin bu kentlerin varlığıyla ilgili uyguladığı merkezi yönetim anlayışından kurtulmak anlamına geldiğini ifade eden Surçi, bu yöndeki talebin gerekçesini ise “IKBY hükümetine karşı güvensizlik” olarak açıkladı.

KYB’li Surçi, IKBY hükümetinin bütçe konusunda da Süleymaniye ve Halepçe’ye karşı adil davranmadığını savundu.

KYB’nin Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde güçlü olduğu bilinirken, Erbil ve Duhok’ta ise Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) aktif konumda.