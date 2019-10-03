03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.
HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 1 POLİS DE VAR
Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye),Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.
BAŞBAKAN GÖSTERİCİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.
Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.
Bağdat ile bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye),Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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