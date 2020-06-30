Irak’ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı “idari yolsuzluk” davasından da serbest bırakıldı

Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, İsavi’nin hakkında gıyaben açılan “idari yolsuzluk” davasında “kefaretle serbest bırakılmasına” karar verdi.

Mahkeme, İsavi’nin söz konusu davadan yeniden yargılanmasına hükmetti.

Irak yargısı, bugün Rafi İsavi'nin kendisine yöneltilen "terör suçu" davasından geçici olarak serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 16 Haziran'da yargıya teslim olan eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandığını bildirmişti.

Iraklı Sünni Arap siyasetçi Rafi el-İsavi, 2008'de Başbakan Yardımcılığı, 2010'da da Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

İsavi, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde hakkında ileri sürülen suçlamalar üzerine yurt dışına gitmişti.