Irak’ta seçim ikinci tura kaldı

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Irak Meclisi'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. İlk turda 277 milletvekili oy kullandı. Seçimde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99 oy alırken, KYB üyesi olan ancak seçime bağımsız olarak giren Abdullatif Reşid'e 157 oy çıktı. 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için 220 vekilin oyu gerekiyordu. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak ikinci turunda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Meclis'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 9 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

IRAK'TA SEÇİM Irak'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerden Sadr Hareketi birinci çıkmıştı. Ancak İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçen aylarda siyasetten çekildiğini açıklamış, grubundaki milletvekillerini de istifa ettirmişti. Bu gelişmenin ardından Sadr'ın İran destekli Şii rakipleri, eski Çalışma Bakanı Sudani'yi başbakan adayı göstermişti. Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü düzenlenecek Meclis oturumunda cumhurbaşkanı seçimi yapılacak" demişti.

IRAK'TA SİYASİ TIKANIKLIK Ülkede seçimlerin üzerinden bir yıl geçse de Şiiler arasındaki anlaşmazlığının neden olduğu derin siyasi kriz ve Kürtlerin cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamaması yeni hükümetin kurulmasını engelliyor. Ülkede 2003 sonrası kurulan denkleme göre, Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı da Sünnilerden seçiliyor. KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber Ahmed'i, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salihi'i aday göstermişti. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.