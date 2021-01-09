Bağdat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısındaki Yusufiye bölgesinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırının gerçekleştiğini söyledi.
HERHANGİ BİR ZARAR YOK
Patlamanın kimliği belirsiz kişilerce konvoy güzergahında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Cabiri, olayda herhangi bir zarar olmadığını belirtti.
Cabiri ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlayıcı yerleştiren faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin patlamanın yaşandığı bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.
ABD Irak'ta yapılan saldırılardan İran'la bağlantılı grupları sorumlu tutuyor.
Irak Hizbullah Tugayları da dahil olmak üzere silahlı Şii gruplar, Irak’taki yabancı güçlerin, parlamentonun kararına uygun olarak, geri çekilmedikleri taktirde bütün yabancı askeri unsurları hedef almakla tehdit etmişti.
IRAK ÜLKEDE YABANCI ASKER VARLIĞINI SONA ERDİRME KARARI ALMIŞTI
Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.
3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmesi üzerine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek için harekete geçmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!