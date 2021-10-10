Iraklılar, sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de seçimlerde oyunu kullandı.
Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek. Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek. Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.
877 YABANCI GÖZLEMCİ SEÇİMLERİ İZLEYECEK
40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.
IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ OYUNU KULLANDI
Irak haber ajansının haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de, Yeşil Bölge'de bir seçim merkezinde oy verdi. Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim" dedi.
Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.
Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.
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