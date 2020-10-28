Iraklılar, Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkili

Başkentin Azamiye bölgesindeki vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Bölgeki iş yerleri ve caddeler "Önderimiz Muhammed" yazılı pankartlarla süslendi.
Azamiye'deki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde de Mevlid Kandili etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
- "Oğlumun adını Muhammed koydum"
AA muhabirine konuşan Bağdatlı kadın avukat Ummu Muhammed, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vatandaşlar üzerinde psikolojik etkisinin bulunduğunu dile getirerek, "Mevlid Kandili dolayısıyla İslam ümmetinin üzerindeki bu pandemi acısının kalkmasını niyaz ediyoruz." dedi.
"Oğluma peygamberimizin adı olan Muhammed adını koydum." diyen Iraklı anne, şunları kaydetti:
"Şartlar ne olursa olsun her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'ni kutlayacağız. Her yıl Azamiye'deki kutlamalara katılırdık ve hayır yemekleri dağıtırdık. Bu yıl durum biraz farklı. Fransa'da peygamberimize yönelik saldırılar beni derinden üzdü.
Bu adama (Macron) karşı söyleyecek söz bulamıyorum ancak Allah zalimleri ve kutsallarımıza saldıranları görüyor ve onlara cezasını çektirir."
Azamiyeli esnaf Velid Abdulkerim de "Her yıl, Mevlid Kandili'nde hayır yemekleri yapar insanlara dağıtırız. Bunu biz atalarımızdan miras alarak her sene yaparız. Peygamberlerin efendisi Muhammed'e Fransa'da yapılan çirkin saldırıları asla kabul etmeyiz. Peygamberimize laf uzatılmasını şiddetle kınıyoruz. Muhammed, tüm Müslümanların peygamberidir ve ona saldıranlar müşrik ve kafirdir." ifadelerini kullandı.
Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer bölgelerinde başta Macron olmak üzere Fransa'nın İslama yaklaşımına karşı tepki gösterileri düzenlenmişti.
Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.
Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
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