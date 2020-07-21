Iraklı uzmanlar, DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

AA

Uzmanlar, 2014 yılında Irak'ın üçte birini ele geçiren ve 2017'de askeri olarak yenilgiye uğratılan terör örgütü DEAŞ'ın halihazırdaki durumu ve yapısı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Sermed Beyati, DEAŞ'ın eylemlerine karşı her zaman teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, "Örgüt, son dönemde saldırılarında daha çok motosiklet kullanmaya başladı. DEAŞ, büyük değil, yol kenarına bomba yerleştirilmesi ve füze atılması gibi küçük çaplı sayılabilecek saldırılara yoğunlaşmış durumda ki bu saldırıları da düzenli değil." dedi.

DEAŞ militanlarının eylemlerinde Hemrin ve Makhul gibi dağlık bölgelerle, ormanlık alanları seçtiğini ifade eden Beyati, "DEAŞ'lılar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır bölgeleri, Irak-Suriye ve Irak-İran sınırında bulunuyorlar." diye konuştu.

- Lider kadrosu tasfiye edilen örgüt içinde bölünme var mı?

Beyati, Irak'ta DEAŞ'ın lider kadrosundaki bazı isimlerin tasfiyesi ve bir kısmının da tutuklanmasından sonra örgüt içinde bölünme yaşanabileceği meselesine ilişkin ise şunları söyledi:

"DEAŞ'ın Irak'ta önemli lider kadrosunun tasfiye edilmesi sonrası örgüt yapısı hakkında çok az bilgiler geliyor. Ama en önemlisi, örgüt unsurları arasında iletişim güçlüğü hatta yokluğu yaşanıyor, çünkü takip altındalar. Yapı içerisinde mesaj aktarımı belirlenen ve güven duyulan bazı kişiler üzerinden yapılıyor.

Artık zayıf bir yapı olduğu için DEAŞ'ta bölünmenin yaşanıp yaşanmamasının hiçbir önemi yok. Irak'taki DEAŞ'ın içerisinde bulunan yabancı uyruklu lider kadronun tamamına yakını yakalandı. Terör örgütünün şu anki lider kadrosunun tamamı Iraklılardan oluşuyor. Örgüt içindeki yabancı liderler ise daha çok Suriye'de bulunuyor."

Irak hapishanelerindeki DEAŞ militanlarının sayısı ve durumuna da değinen Beyati, "Irak'ta, çeşitli hapishanelerde 6 bin DEAŞ'lı bulunuyor. Bunların büyük bölümüne idam cezası verilmiş durumda." dedi.

- "DEAŞ, sayı bakımından azalma sıkıntısında"

Bir diğer Güvenlik ve Terör Uzmanı Fazıl Ebu Ragif ise örgüt mensuplarında sayı bakımından azalma yaşandığına dikkati çekti.

Terör örgütü içerisinde hamaset duygusunun da kalmadığını savunan Ebu Ragif, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örgüt, son dönemde sayıca azalma sıkıntısı çekiyor ve koalisyon güçleriyle Irak istihbaratı tarafından aldığı yenilgi sonrası eski hamasetini de kaybetti. DEAŞ, 2014 ve sonrası dönemde düzenlediği büyük saldırılarını halihazırda yapamaz durumda."

Terör örgütü DEAŞ içerisinde herhangi küçük bir lider atamasında bile bölünme ve parçalanma yaşandığını vurgulayan Ebu Ragif, "DEAŞ içerisindeki bölünme, yapı içerisinde yabancı Araplar ve diğer uyruklularla yerliler arasında oluşan büyük boşluktan kaynaklanıyor. Yapı içerisinde Iraklıların yanı sıra Arap ve Avrupa uyruklu liderlerin varlığı da söz konusu." görüşünü dile getiridi.

Ebu Ragif, yerli ve yabancı uyruklu DEAŞ'lıların ülkenin güneyinde yer alan Zikar vilayetindeki El-Hut Hapishanesi'nde tutulduklarını sözlerine ekledi.