Iraklı sağlık çalışanı gözyaşları içinde "tedbirlere uyun" çağrısı yaptı

AA

Süleymaniye'de Kovid-19 hastaları için tahsis edilen Tahir Ali Vali Beg Hastahanesi'nde görevli sağlık çalışanı Nevzad Ahmed'in sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesaj büyük yankı uyandırdı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin arttığı vilayette yaşanan durumu gözyaşları içinde anlatan Ahmed, salgının ciddiye alınması gerektiğini ve önüne geçilememesi durumunda büyük bir felakete dönüşebileceğini belirtti.

- "İnsanlar birbiri ardına ölüyor. Sadece bugün 7 kişinin ölüm raporunu yazdım"

Ahmed, "Allah rızası için kendinizi koruyun. Vallahi bu bir felaket. Şu anda 4 cenaze hastanede bekliyor. İnsanlar burada birbiri ardına yaşamını yitiriyor. Sadece bugün virüs nedeniyle vefat eden 7 kişinin ölüm raporunu yazdım." dedi.

Ülkenin sağlık altyapısındaki yetersizliğe dikkati çeken Ahmed, şunları söyledi:

"Salgın kontrol edilemiyor. Sağlık altyapımız çok sınırlı. Sizden ricam kimseyi dinlemeyin ve kendi önlemlerinizi kendiniz alın. Sağlık tedbirlerinizi alın. İnanın bu salgın kontrol edilemiyor."

Ahmed ayrıca Iraklılara "bu salgını önemsemeleri, aksi takdirde sevdiklerini ebediyen kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu.

IKBY makamlarının Kovid-19'a ilişkin paylaştığı son verilere göre, bölgede kaydedilen virüs kaynaklı 75 can kaybından 63'ü Süleymaniye 12'si Erbil'de görüldü.

Süleymaniye'deki can kaybının Erbil, Duhok ve Halepçe'ye göre daha fazla olmasının nedeninin halkın sağlık tedbirlerine tam olarak uymaması, hızlı bir şekilde normalleşme sürecine geçilmesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sabah Havrami, daha önce yaptığı açıklamada, vilayetin sağlık altyapısının yetersizliğine işaret ederek solunum cihazı, ilaç ve yatak sayısının sınırlı olduğunu bildirmişti.

,Rewa Mahmood Hasan