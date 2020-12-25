Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis

Çorum'da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) öldüren Barış İnce (21),20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İnce, ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada Bandar ile karşılaştı. Barış İnce ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada Bandar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnce, genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'SORUNLAR NEDENİYLE BİR SÜRE KONUŞMADIK'
Cinayete ilişkin Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına Nada Bandar´ın yakınları, taraf avukatları ile Çorum Kadın Meclisi üyeleri katıldı. `Haksız tahrik altında kasten öldürme´ suçundan yargılanan tutuklu sanık Barış İnce, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık İnce, daha önce verdiği savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Nada ile uzun bir süre arkadaşlık etmiştik. Çeşitli sorunlar nedeniyle bir süre konuşmadık. Sonra ben barışmak istedim. Olayın olduğu gün yanımızda yakınlarımızda vardı. Çarşıda buluştuk, buluştuğumuz yerde Nada ile ben 40 dakika konuştum. Kendisine niyetimin ciddi olduğunu ve evlenme istediğimi söyledim. O da bana ağza alınmayacak küfürler etti. Bana eliyle tokat vurdu. Öldürme kastım yoktu. Takdir mahkemenindir" dedi.
SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 20 YIL CEZA
Öldürülen Nada Bandar'ın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış İnce'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıla düşürdü.
TARAF AVUKATLARINDAN KARARA İTİRAZ
Mahkeme çıkışı Nada Bandar'ın avukatı Burçin Solmaz Polat, karara itirazda bulunacaklarını belirterek, "Biz sanıklara iyi hal indirimleri ve haksız tahrik indiriminin yapılmasını kabul etmiyoruz. Ölen küçük yaşta bir çocuktur. Hiçbir iyi hal indirimi verilmeden sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu konuda da istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Hiçbir kadın öldürülmeyene ve şiddet görmeyene dek mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Tutuklu sanığın Avukatı Eşref Kaya ise, "Kararın bizim açımızdan da kısmen yanlış olduğunu düşünerek biz de itirazlarımızı yapacağız" ifadesinde bulundu.
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