Iraklı kardeşler, ürettikleri tıbbi maskeleri ücretsiz dağıtıyor

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hüseyin ve Seccad kardeşler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, eczanelerde pek bulunamayan, bulunsa da dar gelirli aileler için pahalıya mal olan maskeleri üreterek, ücretsiz dağıtıyor.
Bağdat'ın doğusunda Sadr Bölgesi'nde kurdukları derme çatma atölyede çalışan Hüseyin ve Seccad kardeşler, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında, maske yaparak halka dağıtıyor.
Iraklı kardeşler, ürünlerini maske temininde sorun yaşayan bazı hastanelere de gönderiyor.
AA muhabirine konuşan atölyenin sahibi 25 yaşındaki Hüseyin Kazım, kendi imkanlarıyla kurduklarını anlattığı atölyede, yoğun bir tempoda günde 1500 ile 1700 arası maske ürettiklerini söyledi.
Eczanelerdeki maske fiyatlarında ciddi artışın olduğunu dile getiren Kazım, bununla mücadele etmek istediklerini ifade etti.
Iraklı genç, kardeşi ve zaman zaman arkadaşlarının yardımıyla atölyeyi saat 08:00'de açıp gece yarısına kadar burada dikiş yaptıklarını belirtti.
"Sağlık Bakanlığı, Bağdat'ın Medinetül Tıp, Yarmuk ve Kadisiye gibi büyük hastanelerine maske temin etmede aciz kalıyor." diyen Meyyahi, şöyle devam etti:
"Kendi imkanlarımızla kurduğumuz bu atölyede ürettiğimiz maskeleri Bağdat'ın birçok hastanesine de dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza destek için elimizden geleni yapacağız. Tek sıkıntımız kumaş."
- Önlük de dikiyorlar
Hüseyin Kazım, maskenin yanı sıra bu süreçte hastanelerde bulunması zor olan önlükleri de diktiklerini bildirdi.
Üniversite mezunu olup atanamayan Kazım, yaptıkları işten gelir elde edip etmedikleri sorusunu ise, "Hiçbir gelir elde etmiyoruz. Tamamen vatandaşlık görevini yerine getirme esasına dayalı çalışıyoruz. Vatan babadır. Ona dar günde hizmet etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Hüseyin ve Seccad kardeşler, yaklaşık 20 metrekare alandan oluşan atölyede ürettikleri maskelerden, bölgede sokağa çıkma yasağı nedeniyle nöbet tutan askerlere de dağıtıyor.
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