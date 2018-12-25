25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Irak'ta yaşayan işadamı Kamdan Adnan J. (39),sosyal medya üzerinden Suriye uyruklu Afaf A. ile tanıştı. Sık sık sosyal medya üzerinden mesajlaşan ikili arasında yakınlaşma başladı. İddiaya göre cinsel içerikli sohbet eden ikili görüntülü olarak görüştü. Bir süre sonra 21 yaşında olduğunu söyleyen Afaf A., işadamını İstanbul'a çağırdı. Bu daveti kabul eden Iraklı işadamı, 20 Aralık'ta İstanbul'a geldi. Yer ayırttığı otele giden Iraklı işadamı, kısa bir süre sonra Afaf A. ile buluştu.
80 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Afaf A., buluştuğu işadamına "Otelde niye kalıyorsun? Gel evime gidelim" dedi. Bu teklifi kabul eden işadamı, genç kızla birlikte Esenyurt'taki eve gitti. Ancak evde bekleyen genç kızın, Suriyeli iki arkadaşı tarafından etkisiz hale getirilerek alıkonuldu. Şüpheliler bir gün sonra işadamının Irak'ta bulunan akrabalarını arayarak 80 bin dolar fidye istedi.
REHİNE KURTARMA TİMİ KURTARDI
Bunun üzerine işadamının bir yakını, İstanbul polisine başvurdu. Harekete geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, şüphelilerle dolaylı müzakereye girdi. Telefonla yapılan görüşmelerde, 80 bin dolarlık fidye, 30 bin dolara indirildi. İşadamının akrabası, polisin kontrolü altında fidyecilerle telefonla görüşerek 30 bin dolar para vereceğini söyledi.
KAFEDE OPERASYON
Fidyecilere kafede randevu verildi. Bu sırada Rehine Kurtarma Timleri de müşteri gibi kafede tedbir aldı. Bir süre sonra iki şüpheli, kaçırdıkları işadamıyla kafeye geldi. İşadamının akrabasından parayı alan 2 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmanın ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi. Iraklı işadamını tuzağa düşüren Afaf A. ise polis tarafından aranıyor.
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