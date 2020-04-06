Iraklı gazeteciler AA'nın 100. yılını tebrik etti

AA

Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Mueyyed el-Lami, Anadolu Ajansının (AA) haber takibinde önde gelen güvenilir haber ajanslarından biri olduğunu belirtti.

Lami, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, güçlü bir medya organı olan AA'nın geçen yıl boyunca Irak'taki olayları profesyonellikle aktardığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı haber takibinde güvenilir ve profesyonel global haber ajanslarından biri." ifadesini kullanan Lami, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm çalışanlara tebriklerini ilettiğini aktardı.

- Es-Sabah Ec-Cedid gazetesinden tebrik

Irak'ta günlük yayın yapan Es-Sabah Ec-Cedid gazetesi de AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Gazetenin editörü İsmail Zayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ajansın seçkin bir ün elde ettiğini, muhabir kadrosunu genişlettiğini ve haberlerinin kalitesini artırdığını belirtti.

"Bu gelişmelerin, çağdaş devletlerden biri haline gelen Türkiye'deki büyük dönüşümlerle birlikte yaşandığını" ifade eden Zayir, AA çalışanlarını da tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.