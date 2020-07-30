Iraklı besiciler Suriye'den getirilen ithal kurbanlıklardan şikayetçi - ERBİL

AA

Erbil'de Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarları, önceki yıllara nazaran satış konusunda en durgun dönemini yaşıyor.Her yıl Kurban Bayramı'nı dört gözle bekleyen yerli besiciler, bu sene petrol fiyatlarındaki düşüşle gelen ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle alım gücünün iyice azaldığı Irak'ta, özellikle Suriye'den kaçak yolarla getirilen kurbanlıklar dolayısıyla yerli hayvana alıcı bulamamaktan yakınıyor.- "Suriye'den getirilen kurbanlıklar nedeniyle piyasa dibe vurdu"Iraklı besici İsmail Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl kurbanlık hayvan piyasası çok kötü. Ekonomik krizin yanı sıra birkaç ülkeden getirilen ithal hayvanlar da önemli bir sorun. Özellikle Suriye'den getirilen kurbanlıklar nedeniyle piyasa dibe vurmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.Kurbanlık fiyatında ithalat nedeniyle bir dengesizliğin ve düşüşün olduğunu söyleyen Ahmed, "Fiyatlardaki bu düşüşe rağmen, önceki yıllara oranla ciddi bir ilgi yok. Bugün arife ancak şu ana kadar sadece 3 koyun satabildim." dedi.- "Suriye'den araçlara günde 5 ila 6 bin hayvan getiriliyor"Erbil'deki kurban pazarında hayvanlarına alıcı bekleyen Fahir Mustafa da Suriye'den kaçak olarak getirilen hayvanların yerli besicinin belini büktüğünü söyledi.Mustafa, "Suriye'den araçlara kurban pazarlarına günde 5 ila 6 bin hayvan getiriliyor. Bu da bizim zararına satış yapmamıza yol açıyor ki bu durum iyice belimizi büktü." diye konuştu.Irak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi anlamda bir ekonomik krizle boğuşuyor.