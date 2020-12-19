Iraklı analistlerden Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Türkiye ziyareti "başarılı oldu" değerlendirmesi

Iraklı siyasi analist ve akademisyen Dr. Hüseyin Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ziyaret tüm standartlara göre başarılıydı. Liderler seviyesindeki toplantıda, Türkiye ve Irak ilişkilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve zorluklar üzerine şeffaf bir diyalog gerçekleşti." dedi.
Ziyarette PKK başta olmak üzere terörle mücadele ve enerji alanlarındaki ortak eski dosyalar ve gelecekteki beklentilerin ele alındığını aktaran Allavi, "Kazımi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek ve Türk şirketlerinin Irak'ta faaliyet göstermesi için uygun ortamı sağlamak üzere devlet garantileri sunmak için Türk yatırımcıları ve işadamlarıyla doğrudan görüştü." diye konuştu.
İki ülkenin Irak'ın Türkiye topraklarından küresel pazarlara petrol ihracatını artırmak için çalışacağı enerji dosyasının da ele alındığına işaret eden Allavi, Türk tarafının Irak'ın toprak bütünlüğünü ve birliğinin Bağdat'ın yanı sıra Türkiye de dahil olmak üzere komşu ülkeler için bir güç oluşturduğunu vurgulamasından övgüyle söz etti.
Irak Stratejik Araştırma Merkezi uzmanlarından Rahim eş-Şemmeri, Bağdat ve Ankara'nın güvenlik ve askeri anlaşmalarının yanı sıra Irak'ın komşu ülkeler arasında neredeyse en büyüğü olan yüksek düzeyli ekonomik ticaret anlaşmalarıyla birbirine bağlı olduğunu kaydetti.
Şemmeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl yaklaşık 17 milyar dolara ulaştığını aktardı.
İki ülkenin ortak sınırına ilişkin Şemmeri, "Türkiye-Irak sınırında 30 yıldan daha uzun süredir devam eden, Türkiye'nin hamlelerine rağmen artan gerilim var. Bu durumun iki ülke tarafından kontrol edilmesi ve çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Şemmeri, terör örgütü PKK'nın bazen Kerkük'te, bazen Sincar'da, şimdi de Erbil ve Dohuk'ta, olmak üzere Irak'ta gerginliği tırmandırdığını belirtti.
Ayrıca Şemmeri, "İki ülke silahlı grupların kontrolünü sağlar, güvenlik ve su konularına çözüm bulabilirse, Bağdat ve Ankara zorlu ekonomik koşulların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak güçlü bir ekonomik ortaklık kurabilir." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!