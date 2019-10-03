03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana’dan Irak’a ihraç edilen mandalinaların yeşil ve yapraklı olması nedeniyle gümrük kapısından dönmesi üreticileri zor durumda bıraktı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye yüklü 80-90 tırın geri döndüğünü belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.
Yüreğir ilçesinde yetişen Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalarda hasat başladı. Başta Irak olmak üzere Rusya, Ukrayna ile Doğu Avrupa’ya ihraç edilen mandalinalar için bu sene Irak pazarı tüccardan mandalinayı sarartılmamış halde yapraklı ve yeşil olarak istedi. Bunun üzerine kentteki tüccarlarda yaklaşık 90 tır mandalinayı Irak’a gitmek üzere Habur Sınır Kapısı’na gönderdi. Gümrük personelleri de iddiaya göre, sarartılmadığı için mandalinaların bulunduğu tırların geçişine izin vermedi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye yüklü tırların sınır kapılarından geri döndüğünü belirterek, “Irak pazarı şu an ürünlerimizi yeşil ve yapraklı istemektedir. Neden Irak tarafında sıkıntı yok da sadece bizim burada sıkıntı var. En az 80-90 tır geri çevrildi. Yeşil ve yapraklı oraya gitmesi buradaki çiftçi ve tüccarımızın lehine. Buradan 1 ton ürünün gitmesi 600 dinar. 600 dinarda yaklaşık 2 bin 800 lira yapmakta. Bunun masrafları var çıkartınca hepsini tüccarın eline bin 700 lira geçmekte. Bu çiftçimize yansıyacak” ifadelerini kullandı.
“FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ"
Irak pazarından dönen mandalinaların fiyatları da etkilediğini aktaran Doğan, “Mandalinamızın kilosu şuanda bahçede 70 ile 90 kuruş arasında değişmekte. Aslında Irak pazarına gitseydi bu mandalina 1 liranın üzerinde olacaktı. Oraya giden sarartılmış mandalina da, yeşil mandalina da aynı fiyat. Gümrükler, Ticaret Bakanlığı’nda olduğu için biran önce bu sorunun giderilmesini bekliyoruz. Dönen mandalinaların bir kısmı iç piyasada, bir kısmı da bölgemizdeki sarartma tesislerine girip ondan sonra tekrar gönderilmekte. Ürün fiyatı yükseleceği yerde aksine şuanda fiyatlar geri çekildi. Alacak tüccarda şuanda beklemekte. Biran evvel Irak kapısındaki sorunun çözülüp ürünlerin tekrar gitmesini istiyoruz” diye konuştu.
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