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        Haberler Gündem Güvenlik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:15
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        10 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadelerinin kullanıldığı Bakanlığın açıklamasında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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        #terörist
        #PKK
        #MSB
        #Son dakika haberler
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