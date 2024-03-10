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        Haberler Gündem Güvenlik Irak ve Suriye'de 11 terörist etkisiz! - Son dakika haberi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:02
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        Irak ve Suriye'de 11 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:

        "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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