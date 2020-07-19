Irak ve İran dışişleri bakanları Bağdat'ta bir araya geldi - BAĞDAT

Irak Dışişleri Bakanlığında görüşen Hüseyin ve Zarif, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Güçlü bir Irak'ın bölge için önemini vurgulayan Hüseyin, "Tüm ülkelerle ulusal çıkarımız temelinde dengeli ilişkiler geliştirmeyi ve egemenliğimize saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.Irak'ı dünyadaki ve bölgedeki gerginliklerin uzağında tutmak istediklerini belirten Hüseyin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin İran'a resmi bir ziyarette bulunacağını da kaydetti.- "Güçlü ve istikrarlı" Irak vurgusuİran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın bölge ülkeleriyle güçlü ve yapıcı ilişkiler geliştirmesini desteklediklerini belirterek "Güçlü ve istikrarlı bir Irak, bölgenin güvenliği ve barışı için önemlidir." diye konuştu.İki ülkenin terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele verdiğini belirten Zarif, bu konuda teyakkuzda olmayı sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, DEAŞ'la mücadelede "kayıp" oluşturduğunu savunan Zarif, "Irak ve İran bu durumdan zarar gördü. Bizim için çok önemli olan bu konuyu Iraklı yetkililerle görüşeceğiz." diye konuştu.İran ve Irak'ın enerji alanında ve ticari ilişkilerine işaret eden Zarif, bu ilişkilerin sarsılmayacağını ve yeni anlaşmalara imza atılacağını kaydetti.- Süleymani için dikilen anıta ziyaretSabahın erken saatlerinde Bağdat'a gelen Zarif, Bağdat Havalimanı yakınında Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü yerde yapılan anıtı da ziyaret etti.Zarif Bağdat'ta Başbakan Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şii liderlerden Hadi el-Amiri ile Ammar el-Hekim ve Kürt yetkililerle de görüşecek.Zarif'in Bağdat ziyaretinin amacının Kazımi'den Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapmasını istemek olduğu iddia edildi.Kazımi İran ziyareti öncesinde yarın ilk yurt dışı ziyaretini, Suudi Arabistan'a yapacak.
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