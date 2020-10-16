Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - NİĞDE

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Irak uyruklu A.H.D.D, 14 Ekim'de Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alınmıştı.

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