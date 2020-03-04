Irak, Umman ve Cezayir'de yeni tip koronavirüs vakaları artıyor

AA

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat, Necef ve Kerbela'da 1'er kişide, Vasit'te ise 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkede salgına yakalananların sayısının 32'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Hastaların sağlık durumları takip ediliyor ve uluslararası sağlık düzenlemelerine göre tüm tedbirler alınıyor." ifadelerine yer verildi.

- Umman'da Kovid-19 vakası 12'ye çıktı

Umman'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 4'ü İranlı, 2'si Ummanlı 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 12'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Umman'da ilk koronavirüs vakası 24 Şubat'ta İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında görülmüştü.

- Cezayir'de koronavirüs aynı ailede yayılıyor

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce 4 ferdinde Kovid-19 tespit edilen ailede 3 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edildiği Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 8'e yükseldi.