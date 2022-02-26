Irak Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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