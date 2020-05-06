Irak'tan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye ile gurur duyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi devam ediyor.
Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu, Irak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen Türk vatandaşlarına ev sahipliği yapıyor.
Irak'ın farklı kentlerinden getirilen 306 kişinin bu yurtlarda tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor.
Yurtlarda kalanlardan karantina sürecini tamamlayan 57'si ailelerine kavuşma mutluluğu yaşarken, 306 kişinin 14 günlük karantina süreci devam ediyor.
Karantina süreci devam edenler her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yetkililere teşekkür etti.
Yurtta kalan vatandaşların ihtiyaçları, Diyarbakır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Bu kişiler, günde iki defa sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden çalışmak için Irak'a gittiğini belirten Mehmet Küçükay, AA muhabirine, karantinada bulundukları yurtta kendilerine çok güzel hizmet sunulduğunu, bu nedenle ülkesiyle gurur duyduğunu söyledi.
Türkiye'ye 32 saatlik bir yolculuğun ardından ulaştıklarını aktaran Küçükay, şöyle konuştu:
"Ülkemi çok seviyorum. Burası çok iyi, aileme rahat ulaşabiliyorum. Her ihtiyacımı karşılıyorlar. Ülkemle gurur duyuyorum. Beni yurt dışında bırakmadılar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun."
- "Türkiye başka ülkelerle karşılaştırılamaz"
Sinoplu Şerafettin Uğurkoç ise Türkiye'nin vatandaşına verdiği değere işaret ederek şunları kaydetti:
"Gelirken çok zorluklar yaşadık. Kontrol noktalarında bizi 2-3 saat beklettiler. Türkiye'ye giriş yaptığımız gibi, pasaport kontrolümüzü yapıp bize kahvaltı verdiler. Sınırı geçtikten sonra hiçbir problem yaşamadık. Yurtta her türlü imkan sunuluyor. Buradaki hizmetlerden çok memnunuz. Bir eksiğimiz olsa söylüyoruz, hemen karşılıyorlar. Türkiye başka ülkelerle karşılaştırılamaz. Ben başka ülkelere de gittim. Türkiye gibi bir ülke yok. Bunu yaşamayan ve zorluk görmeyen bilemez."
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