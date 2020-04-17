Irak'tan getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi - KAYSERİ

AA

Irak'ta işçi olarak çalışan, aralarında mühendislerin de bulunduğu 271 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakta Kayseri'ye getirildi.Havalimanındaki ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilen 32 kişi, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan KYK Melikgazi Yurt Müdürlüğüne getirildi.Burada, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile karşılanan ve Türk bayrakları hediye edilen vatandaşlar, kontrollerinin ardından odalarına yerleştirilmeye başlandı.Önceki gün Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilerek aynı yurda yerleştirilen vatandaşlar da Irak'tan gelenleri pencerelerden alkışlarla karşıladı.Vatandaşlar, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.Öte yandan, aynı uçakla Kayseri'ye getirilen 239 kişi ise otobüslere bindirilerek polis eşliğinde Nevşehir'e hareket etti.