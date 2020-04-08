Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na gelen vatandaşlar ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta kalacak 250 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.

Öte yandan aynı havalimanına gelen 17 vatandaş da yurda yerleştirilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.