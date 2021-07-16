Irak'taki Türk heyetinden TİKA tarafından onarımına başlanan tarihi Kerkük Kalesi'ne ziyaret

Ziyarete, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ın yan sıra TİKA, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi'nden temsilciler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kolabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye olarak iyi komşuluk ilişkilerini ön plana çıkarmak suretiyle ırk, dil, din ayrımı yapmadan nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
Kolabaş, Kızılay, AFAD ve TİKA ile her yerde var olmaya çalıştıklarını ifade etti.
Irak'ta sağlık turizmi konusunda neler yapılabileceğine dair de incelemelerde bulunduklarını aktaran Kolabaş, Irak halkına sağlık anlamında en kaliteli ve ucuz şekilde yardımcı olacaklarını söyledi.
Burayı kendi evleri gibi gördüklerini dile getiren Kolabaş, "Türkiye ile el ele verip buraların en iyi yerlere gelmesi istiyoruz." diye konuştu.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan da Türk heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Turan, özellikle kriz dönemlerinde olmak üzere Türkmenleri yalnız bırakmayan TİKA'ya teşekkür etti.
Turan, TİKA tarafından onarımına başlanan tarihi Kerkük Kalesi'ndeki Türk şehitliği ve Danyal Peygamber'in makamının birer Türk abideleri olduğunu belirterek, "Tarihi Osmanlı kışlasının da onarım projelerinde yer almasını temenni ediyoruz." dedi.
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