Irak'ta Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, Meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısını reddettiğini açıkladı.
Al Jazeera televizyon kanalına konuşan Haşdi Şabi lideri Feyyad, Sadr Hareketi liderinin, krizi çözmeye yönelik önerilerinin ortak bir tutuma ulaşması için tartışılabileceğini söyledi.
Feyyad, Irak Meclisinin feshedilmesine yönelik taleplerin tek parti tarafından gündeme getirildiğini belirterek, "bunun kabul edilemeyecek kadar büyük bir mesele" olduğunu kaydetti.
Anayasa'ya göre Irak'taki yönetim sisteminin konsensüse dayalı olduğunu hatırlatan Feyyad, sadece bir partinin siyasi tutumunun kabul görmeyeceğini vurguladı.
Haşdi Şabi lideri, Sadr'dan siyasi açılım yapmasını talep ettiklerini ancak kendisinin milletvekillerinin istifalarına rağmen siyasi sahnede bulunduğunu belirtti.
Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.
Şii dini ve siyasi lider Sadr, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerinden talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmelerini istemişti.
SADR YANLILARI YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMIŞTI
Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.
Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.
Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istemişti. Kazımi, siyasi partilerle Sadr'a diyalog çağrısı yapmıştı.
Bağdat'taki Şii liderler, bazı Sünni yetkililer ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Kazımi'nin çağrısına olumlu yanıt gelmişti.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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