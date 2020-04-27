Irak'taki gösterilerde 7 kişi yaralandı

AA

İçişleri Bakanlığından üst düzey bir subay, AA muhabirine verdiği bilgide, göstericiler ile güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan gerginliğin tırmanarak çatışmaya dönüştüğünü ve polisin gerçek mermi kullandığını söyledi.

En az 7 göstericinin yaralandığı protestoların bastırılması için güvenlik güçleri tarafından takviye birlikler gönderildi. Olayların kontrol altına alınması için bölgede kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta yönetim karşıtı gösterilerde protestocular, yolsuzluk ve kamu malını israf etmeyle suçlanan siyasilerin yargılanmasını ve siyasetten çekilmesini istiyor.

Geçen ekimden bu yana yoğun protestoların yaşandığı ülkede, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in daha önce yaptığı açıklamaya göre, şiddet olayları ülkede 6 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak hükümeti 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticaret ve çalışma alanlarına getirilen kısıtlamaların hafifletildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının ramazan ayında esnetileceği, bu kapsamda yasağın akşam 19.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilmişti.