Irak'taki gerginliğin ardından Başbakan Kazımi'nin temsilcisi İran'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, düzenlediği basın toplantısında, Bağdat'taki gerginliğin ardından Iraklı bir heyetin Tahran'a geldiğini söyledi.
Hatibzade, "Irak Başbakanı'nın danışmanı Tahran'a geldi. Irak tarafıyla muhtelif konularda yakın ilişkilerimiz var. Iraklı heyet İran'ın daveti üzerine Tahran'a geldi ve son gelişmelerle ilgili istişare edildi. Bu tür görüşmeler iki taraf arasında sürekli yapılıyor." ifadelerini kullandı.
İranlı Sözcü, Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ABD ve İran’a seslenerek, Irak’ı çatışma alanı yapmaktan vazgeçmeleri yönündeki çağrısıyla ilgili olarak da "İran'a göre, diplomatik mekanlara ve yerleşim yerlerine yapılan saldırılar kabul edilemez. İran'ın diplomatik mekanları da geçmişte saldırıya uğradı. Pompeo ve Trump'ın söylediklerini de kınıyor ve reddediyoruz." dedi.
Hatibzade, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili rapora da değinerek, raporun Kiev yönetimi ve diğer taraflarla paylaşıldığını ve bugün ya da yarın açıklanacağını belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 25 Aralık'ta hükümetle Şii milisler arasındaki gerginliğin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden Şii milisleri kastederek, "onlarla gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını" söylemişti.
Kazımi’nin paylaşımı üzerine adının açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir kaynak şunları kaydetmişti:
"İran’a yakın Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Hareketi, hükümetin Bağdat Havalimanı'na yapılan bir roketli saldırıdan sorumlu olan mensuplarını tutuklaması üzerine, hükümeti tehdit etmeye başladı. Bunlar, tutuklu bulunan milislerinin serbest bırakılmasını istedi. Aksi halde bu akşam ya da sabaha karşı hükümet binalarını hedef alacakları tehdidinde bulundu. Milis yapı, İçişleri Bakanı'nı da doğrudan tehdit etti."
Kaynak, Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci’nin yaşananlar üzerine devreye girerek, olayı yatıştırdığını ancak Kazımi’nin tutuklu milisleri serbest bırakmama konusunda ısrarcı olduğunu savunmuştu.
Şii milis yapıya bağlı silahlı unsurların Bağdat’ın Risafa yakasının bazı bölgelerinde konuşlandığı iddia edilmişti.
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