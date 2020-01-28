Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: '3 yaralı'

28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne Pazar günü en az 3 roket saldırısı düzenlendi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan Bağdat Büyükelçiliği'ne atılan roketlerden birinin kafeteryaya, diğer ikisinin ise biraz uzağına isabet ettiğini bildirdi.
Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, saldırılarda 3 kişinin yaralandığını söyledi.
Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi saldırıları kınadı ve bu tür saldırıların devamının "Irak'ı çatışma alanına dönüştürme" riski taşıdığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümetini diplomatik binalarımızı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.
Irak, son zamanda ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin ortasında kalmıştı.
Aralık ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etmişti. Göstericiler elçiliğin dış duvarını yakmış, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.
Bu olayın ardından ABD, bir insansız hava aracıyla 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.
Saldırıyı kınayan Irak hükümeti ABD'ye ülkedeki askerlerini çekmesi çağrısı yapmış, bu çağrı Washington yönetimi tarafından kabul görmemişti.
Saldırıda, Hizbullah Tugayları'nın komutanı olan Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis de öldürülmüştü.
ABD ve İran arasındaki son gerilimin yatışmasının ardından Irak'taki protesto gösterileri yeniden patlak verdi.
ABD karşıtı Şii din adamı Mukteda El Sadr Cuma günü hükümet karşıtı gösterilerden çekildiğini açıkladı. Sadr'ın binlerce takipçisi protestolara destek veriyordu.
Sadr, bunun yerine ayrı ABD karşıtı protesto gösterileri düzenleyerek, Washington'ın ülkedeki askerleri çekmesi amacına yoğunlaştı.
Sadr'ın binlerce destekçisini protestolardan çekmesiyle birlikte, güvenlik güçleri de protestocuların kurdukları kampları kaldırmaya girişti.
Irak güvenlik güçleri Pazar günü Bağdat ve diğer bazı kentlerdeki hükümet karşıtı göstericilere gerçek mermi ile ateş açtı. Bağdat'ta en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
1 Ekim'den beri devam eden gösterilerde en az 500 kişi hayatını kaybetti.
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