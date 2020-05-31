Irak'ta yeniden ilan edilen 1 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı - BAĞDAT

AA

Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirtmişti.Vaili, yurt dışından ülkeye Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.Irak'ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 5 bin 873 kişi hastalığa yakalandı, 185 kişi hayatını kaybetti.