Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı protesto

Duhok'a bağlı Baedre nahiyesinde bir araya gelen halk, Ezidilerin evlerine dönebilmesi için PKK'nın ilçeyi terk etmesini istedi.
Göstericiler adına basın açıklaması yapan Karvan Baedri, "Sincar'daki durumdan rahatsızız. Sincar halkının taleplerini destekliyoruz. Sincar halkının yeni çatışmalara ve savaşlara mecali kalmadı. Şehirde güvenlik ve huzur ikliminin olmasını istiyoruz." dedi.
Baedri, "Ezidilerin evlerine ve yurtlarına dönmesi için köklü bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Göstericilerden Şeyh Salim, "Bu gösteriye katılmak için Norveç'ten geldim. Sincar halkı 8 yıldır kamplarda kötü şartlarda yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Bir diğer gösterici Hudada Sado da "Sincar'daki yasa dışı örgütler huzur içinde yaşamamıza izin vermiyor. Bizim tek isteğimiz evlerimize dönmektir." dedi.
SİNCAR'DA IRAK ORDUSU VE PKK ÇATIŞMASI
Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sincar halkı güvenlik ve huzurun olması için PKK'nın ilçeyi terk etmesini bekliyor." demişti.
Cafer, mayıs ayından itibaren Sincar'dan Duhok'a gelişlerin başladığını ve 10 bin 261 kişinin PKK'nın olduğu yerlerden kaçtığını dile getirerek, "Sincar'a hiçbir aile resmi olarak dönmedi. Yeni sığınmacı kabul edecek imkan kalmadı. Kamplar doldu." ifadelerini kullanmıştı.
Sincar'da 2 Mayıs'ta PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
Irak Savunma Bakanlığı da 3 Mayıs'ta ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Sincar'da "durumu kontrol altında tuttuğunu" duyurmuştu.
SİNCAR ANLAŞMASI
Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.
Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.
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